退休師妙語如珠 打造對聯屋

2019年02月15日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮退休老師顏連茂擅長用對聯、打油詩與時事結合，新春期間將老家打造成對聯屋，其中「北漂青年何不南投，欲拚經濟速去打狗」、「23k入袋不無小補、18%歸零焉有多餘」引發共鳴，在網路上廣為流傳。

北港鎮南陽國小退休老師顏連茂自小就對語文有天分，擔任教職期間為南陽國小等多所學校寫校歌，並指導學生參加相聲比賽拿下中部5縣市比賽冠軍，退休後寫對聯、門聯、打油詩自娛，3年前配合北港巷弄燈區，將老家布置成對聯屋。

今年顏連茂配合時勢，針對韓國瑜旋風寫下「北漂青年何不南投，欲拚經濟速去打狗」，他表示韓國瑜全力拚經濟讓大家很有感，因此鼓勵北漂青年往南方投靠，一起去高雄拚經濟，「打狗」為高雄舊名，與「南投」既押韻又對稱。

對聯屋大門則張貼「人出去、貨進來」門聯，顏連茂說，韓國瑜喊出「貨出去，人進來」口號要翻轉高雄，但小巷弄與大城市不同，人需出去工作打拚才有飯吃，貨要進來才有生活物資，必須因地制宜，並非唱反調。

顏連茂還寫了「23k入袋不無小補、18%歸零焉有多餘」，探討基本工資與年金改革，獲得許多年輕人與軍公教人員共鳴。雲林縣長張麗善贈予縣民的春聯「諸福雲集」，也被他寫成「諸事順遂、福至心靈、雲林榮景、集氣相成」藏頭詩，在網路上廣為流傳。

(中國時報)