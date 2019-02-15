配合高雄馬拉松 工廠降載減排
2019高雄Mizuno國際馬拉松將於17日上午5時50分鳴槍起跑，為提供當天良好的空氣品質及路跑環境，高巿府相關局處從比賽前3天起，加強沿線工地灑水、洗掃道路，全巿前20大工廠也配合部分停機、降載或減排。
高巿府運動發展局指出，高雄馬今年是第10屆，為營造跑友良好環境，環保局、工務局、都發局、捷運局、地政局及水利局將於活動前3天起，加強路線附近工地灑水、洗掃道路，並協調工地於比賽前1天至結束期間停止施工。
高巿府另商請全巿前20大工廠，包括台電、中鋼、中油、台塑、台船及各大化學、合成橡膠、紙漿、人造纖維等重汙染工業，配合從比賽前3天起部分停機、降載、減排或彈性休假，以提供選手及民眾最佳的馬拉松賽事。
運動發展局指出，17日比賽當天，高雄捷運公司配合賽事提早及加開捷運，其中紅線將於凌晨4時10分雙向對開，橘線西子灣站於4時15分、大寮站4時05分發車。清晨4時起高雄馬競賽路線將陸續進行全面或彈性管制。
(中國時報)
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