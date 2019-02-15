北市停發小提燈 費鴻泰自辦工作坊
台北市松山信義區41個里舉手作燈籠工作坊，吸引大批里民攜帶小朋友參與，幾乎場場爆滿。（費鴻泰服務處提供）
2019台北燈節本周六登場，連續發放22年的小提燈雖走入歷史，但仍有不少人「自己動手做」，北市松信區41個里在立委費鴻泰召集下，舉辦手作燈籠工作坊，吸引大批里民攜帶小朋友參與，幾乎場場爆滿。不過他笑稱，事前不知道北市府停發，但是燈籠兼具民族傳統與文化，小朋友、大人都很想要。
台北市觀傳局在去年10月1日針對是否繼續發放小提燈舉辦i-Voting，最後結果有1萬1520票同意不再製作及發放小提燈，已連續發送22年的小提燈正式走入歷史。
費鴻泰表示，往年為應景都是做小彩球，「但今年民眾反映想做小提燈，剛好市府也沒有發，所以手工燈籠還滿搶手的」，信義區28個里、松山區13個里都有參與。有一名阿嬤一次來就要3個，13日在中崙里舉辦的工作坊也是滿滿人潮，現場有30多人，還有居民額外帶材料回去。
至於是否因北市府不發放才辦工作坊？費鴻泰則笑稱，事前不知道北市府停發，但是燈籠是元宵節傳統文化，當地小朋友、大人都很想要，建議市府繼續發放，或可由教育局或文化局舉辦製作環保創意燈籠活動，既保存節慶風俗，又能提升兒童創造力，一兼二顧。
(中國時報)
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