補習班接送車超載 竹縣開罰
春節過後學生恢復上學，新竹區監理所為維護學童們上下學安全，14日前往新竹縣新社國小稽查，查獲3件課後補習班接送車輛有違規超載、變更座椅，依《道路交通管理處罰條例》分別開罰3600元及3000元罰鍰，盼業者警惕。
監理所所長林翠蓉表示，監理所昨會同新竹縣政府教育處及警察局交通隊，組成聯合稽查小組赴新社國小稽查接送國小學童的課後照顧服務中心接送車輛，稽查6輛車發現其中有接送車輛變更座椅、載運人數超過核定數額，及租賃車輛未隨車攜帶汽車出租單載運乘客共3件違規，拍照存證後，針對違規改裝座椅及超載，依《道路交通管理處罰條例》分別開罰3600元及3000元罰鍰。
林翠蓉表示，竹北地區學子眾多，補習班及兒童課後照顧服務中心開設數量與日俱增，其接送車輛多半使用8到9人座客車，但業者為增加乘載人數，常發生違規改裝座椅及超載情形，危害學童交通安全，若發生交通意外，恐造成難以挽回的遺憾。
她說，經過此次稽查，仍有課輔接送車輛違規改裝座椅及超載情形，再次呼籲業者應重視學童行車安全，並請家長們慎選補習班，並多留意孩童接送車輛狀況。
(中國時報)
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