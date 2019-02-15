東山迎佛祖返駕 數千信眾朝聖
國定民俗台南東山迎佛祖回駕14日凌晨登場，觀音佛祖凌晨從白河關子嶺碧雲寺起駕，昨晚返回東山碧軒寺安座，數千名信眾沿途護駕，場面壯觀隆重。
東山碧軒寺迎佛祖活動歷史悠久，白河關子嶺碧雲寺於1832年時因戰亂焚毀，當時廟內供奉的觀音佛祖被迎接到東山避難，信徒為祂在當地興建碧軒寺並此安座奉祀。從此演變為每年農曆12月23日觀音佛祖從碧軒寺起駕回祖廟碧雲寺過年的宗教活動。
昨天凌晨，觀音佛祖回駕典禮在成千上萬信眾引頸企盼下登場，信眾用徒步方式，沿途護持觀音佛祖返駕，沿路燈火通明，頗為壯觀；還有不少信眾自發性清理道路上散落的垃圾，場面熱鬧但不喧嘩，也成為東山迎佛祖這項傳承超過百年的宗教活動中最動人的畫面。
(中國時報)
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