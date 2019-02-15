高市環保局長 夜宿大林蒲

2019年02月15日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜13日搭直升機俯瞰愛河，被空汙嚴重嚇了一跳，環保局長袁中新連情人節也不敢過，14日晚間馬上夜宿大林蒲，與里長、民眾們討論空汙狀況；環團當場反映要求將中鋼溼式煉焦爐關掉，以免愛情摩天輪淪為空汙觀景台。

韓國瑜前天從小港機場搭直升機沿途俯瞰愛河風光，原本目的是要找尋愛情摩天輪適合地點，沒想到包括他本人與同行局處首長，下直升機後印象最深刻的卻是空汙嚴重，韓國瑜直言：「從天空一看更清楚，被空氣汙染被嚇了一大跳！」

市長震驚，重申空汙是高雄推動施政的重點，高市環保局長袁中新馬上行動，趕緊指示幕僚，顧不得2月14日是西洋情人節，晚上即夜宿大林蒲，下午5時前往台電大林廠登高察看，當場指示加裝監視器掌握周邊工廠排煙狀況。

南部反空汙大聯盟代表也與袁中新商討空汙對策，他們當場要求，市長韓國瑜應兌現選前簽署的2大承諾，包括督促中鋼溼式煉焦爐2年內改為乾式、及煤礦砂堆置場改為室內堆放，強調高雄空汙再不大力改善，愛情摩天輪也會變成空汙觀景台。

「局長要來，感覺今天的空氣就變好了！」當地里長洪富賢對袁中新說，希望下次他低調一點，私下來訪，以免消息曝光，工廠都提前暫停排汙，無法真正體驗大林蒲居民日常飽吸廢氣的困擾。

(中國時報)