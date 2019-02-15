掃街車助陣 燈節垃圾不落地

2019年02月15日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

為讓民眾有良好的賞燈環境，北市環保局在台北燈節期間，每天動員315名清潔人力及40名環保義工，在現場打掃、宣導垃圾不落地與廢電池回收，此外，更投入5部小型掃街車，強力維護市容。

為了迎接燈節大批人潮，環保局在中華路兩側、紅樓（主燈區）、捷運站出入口、西本願寺、中山堂前廣場、北門廣場及行旅廣場，設置35組共70個垃圾桶及廢電池收集盒，方便民眾丟垃圾。

環保局環清科長黃寬助表示，燈節提燈廢電池的產量相當可觀，建議民眾到燈節環保局攤位回收廢乾電池，或平日找空盒、空罐存放廢乾電池，避免電池漏液汙染環境，累積一定數量再拿去資源回收車或回收點。

(中國時報)