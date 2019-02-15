遊舊山線 徐耀昌偕夫人放閃
昨天是情人節，各地粉紅光波四射，苗栗縣三義的鐵道自行車，邀20對戀人包車遊玩舊山線，苗栗縣長徐耀昌也帶著夫人蔡麗卿出席，向她大表愛意並以芬蘭語傾訴我愛你；桃園市長鄭文燦則在臉書上曬恩愛，放上豐盛早餐稱是「工作打拚的力量來源」，八德戶政事務所則湧入超過20對新人登記結婚。
苗栗縣政府14日的情定舊山線浪漫鐵道自行車，為今年的桐花婚禮暖身，集結20對情人騎乘裝飾浪漫的鐵道自行車，在舊山線互表愛意，徐耀昌也帶著夫人蔡麗卿共遊，感謝她相夫教子、打理家中一切讓他專心縣政。
在澳洲打工認識交往1年多的林先泰與張允馨，遠從台南參加活動，林先泰還瞞著女友偷報名，張允馨驚喜為男友打了101分。結婚40年的夫婦劉天育、周淑貞也從新北南下共度情人節，回憶年輕時因工作關係常搭火車經過三義舊山線，重溫鐵道風情，並沉浸甜蜜喜悅共創回憶。
八德戶政事務所也來了超過20對的新人登記結婚，李浩群第一眼見到大他3歲的阿美族歌手林潔，就深深被她動人的歌聲及美貌吸引，為追求對方，常常在林潔駐唱的餐廳及酒吧報到，成為她的忠實粉絲，林潔被李浩群的熱情打動，雙方交往8個月後，決定2月14日西洋情人節登記結婚，攜手邁向人生另一階段。
(中國時報)
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