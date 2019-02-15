北港孝心獎傳泰北 送暖孤軍後裔

2019年02月15日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港溪人文關懷協會宣揚孝道舉辦「孝心獎」鼓勵孝心學子，今年首度前往泰國泰北華文學校舉辦「泰北孝心獎」，不僅讓生活艱困的泰北孤軍後裔感受台灣的關心，更藉由孝道連結地球村愛與善的循環。

北港溪人文關懷協會與北港朝天宮以「提燈的女孩」主題，於2007年舉辦第1屆孝心獎，宣揚媽祖林默娘提燈守護父兄的孝行精神，今年1月底關懷協會首度將孝心獎擴展到海外，前往泰北關心亞細亞的孤兒。

關懷協會創會會長蘇健榮表示，北港朝天宮長期贊助台灣學生前往泰北教導孤軍後裔華語，去年7月他以朝天宮董事身份前往泰北捐助物資，發現當地華文學校大同中學是間充滿了溫暖與愛的華人希望中學，回台後便發願籌辦「泰北孝心獎」。

台灣萬泰科技集團總裁張銘烈得知關懷協會的善心全力支持，蘇健榮一行人今年1月底前往泰北清萊滿星疊大同中學，與泰國萬泰電線電纜廠共同頒發孝心獎金12萬元給40名孝心學生，並捐助6萬元做為學校建設經費。

大同中學校長張明光強調孝心獎讓學生更加感謝父母親省吃儉用讓自己上學，還有父母親繳不出學費，只好用飼養的山羊充當學費，許多獲獎學生拿著孝心獎金，想起父母親都忍不住落淚。

蘇健榮指出，大同中學與分校共有幼稚園至高中1000餘名學生，由學校遴選40名家庭貧困仍侍親至孝的學生加以表彰，希望這些學生在未來成長路上，用珍惜與感恩的心，一步一步走向屬於自己的幸福人生。

(中國時報)