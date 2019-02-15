韓國瑜新點子 推算命觀光
高雄力推愛情產業鏈，陽明山姜太公道場14日南下高雄宣布開設分道場，弘揚七星娘娘月老文化，帶動愛河觀光，預計520在河西路愛河畔開張。巿長韓國瑜致詞時喊出4月要找100攤算命的，向新加坡、香港遊客招手。
韓國瑜說，看到陽明山姜太公道場要來高雄開分道場他非常高興，「來得愈早、賺得愈多」、「來得愈早愈興旺」，高雄是蓬勃發展的城巿，各行各業現在跟滾開水一樣，估計這幾天過年，高雄就來了130萬觀光客。
對於「人開始進來」，韓國瑜表示歡迎，他還透露，4月高雄拚觀光，打算要找100攤算命的到高雄，從看風水、易經八卦、占卜、梅花術數的等，歡迎新加坡、香港遊客來高雄算命。
韓國瑜說，從18歲到88歲都需要愛情，除了愛情產業鏈蓬勃發展，醫療觀光、算命觀光、愛情觀光，每一個產業鏈也都希望做起來。
姜太公道場主席羅世新14日贈送韓國瑜「魚幣錢母」，意喻「姜太公釣魚，大家年年有餘，魚幣滾滾而來」。「魚幣錢母」包裝也獨具巧思，特別放上韓國瑜與夫人李佳芬的Q版肖像。
他另透露，除了愛河畔分道場，也有意在內門區籌建露營區，打造出類似蒙古「敖包相會」的談情說愛場景。
(中國時報)
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