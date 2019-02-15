保存歷史建築 大三鬮林宅拚重生
已有近140年歷史、列為歷史建築的宜蘭縣員山鄉林家古宅，規模、整體外觀仍保持得相當完整，但在歲月的摧殘下，多處屋簷、梁柱已明顯毀損，宜蘭縣政府文化局啟動3年修復計畫，先向中央爭取到600萬元，要先在建物外側搭建保護鋼棚架，後續另將斥資6000萬元進行大規模整修，預計明年施工，後年完工。
約建於1880年（清光緒6年）的員山鄉大三鬮林宅，是宜蘭縣留存至今最具規模的三合院建築，更曾在2001年文建會全台百大歷史建物票選第一名，建物最有特色的地方就是尾端翹起的「燕尾式屋頂」，相傳是因為林家先人林朝英曾經中過「武秀才」之緣故，林家後代知名人物以國產實業創辦人林燈及現任董事長林孝信為代表。
縣府文化局長宋隆全表示，林家古宅是台灣東部最經典的三合院建築，也是目前宜蘭縣僅存清朝時期的傳統合院建築，主宅為燕尾式屋頂，牆身上段為灰磚、下段為石塊，主屋內為傳統穿斗式屋架及三間五架木構造，中庭外牆設有具防禦功能的槍眼，當年古宅刻意設計成可容納鄰近居民功能，也是周邊居民的防護中心，具有非常高的文化資產價值，在2001年登錄為宜蘭縣歷史建築。
仍住在古宅的林家後代林智慧說，古宅是祖先留下的資產，家族也很大器，覺得已經屬於公共文化財，因此都開放入內參觀，現階段就是先將古宅修復完成，之後再思考如何善加利用，當然也會維持免費開放參觀，也不擔心會因此影響到個人的生活作息。
(中國時報)
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