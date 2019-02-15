龍潭16日迎古董、17日接財神

2019年02月15日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

龍元宮限量版發財母金歡迎民眾兌換。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭區慶祝元宵節，每年舉辦迎古董接財神活動，這2項傳統可追溯至日本昭和年間，當時龍潭分為上街及下街，上、下街居民互相揶揄調侃，也是市民生活的樂趣，稱為「迎古董」，「接財神」則象徵在春節期間補財庫，今年活動將於16、17日登場，歡迎民眾參加。

「迎古董」是日本昭和年間，龍潭居民在農忙之餘發展出來的娛樂活動，以當地鄉紳外表或姓名諧音，製成造型道具置於牛車遊街、相互揶揄，整個龍潭大街熱鬧滾滾，是街坊鄰居間維繫情感的活動，今年於16日登場，將有迎古董踩街。

迎古董嘉年華分為古董組及創意組競賽，總獎金達22萬元，有姓氏諧音取笑對方的「釣蛤蟆」、「好鬥牛」等主題。創意組則有鐵扇逗孫猴及新年氣息滿滿的歡喜豐收接財神等，各隊伍將爭奇鬥艷，卯足全力爭取冠軍。

17日活動有迎財神遶境祈福及迎母金補財庫，另外還有千人擲茭，民眾有機會可將機車等大獎帶回家。龍潭區市議員劉熒隆也說，龍元宮自2008年推出發財母金，每年限量1萬份讓民眾拿1元交換，可保佑發大財，今年剛好湊滿12生肖，其中鼠年到猴年的母金，都是由在地插畫家徐銘宏所設計繪製，也歡迎踴躍索取。

(中國時報)