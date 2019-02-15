翁章梁送洋桔梗 甜喊安太座
嘉義縣新港鄉的洋桔梗名聞國際，縣長翁章梁在西洋情人節前到新港鄉關心洋桔梗產業，下田親自採摘、挑選、剪枝、裝束送給夫人劉莉英，並開玩笑說「情人節要安太座」。翁章梁指出，新港洋桔梗是全國第一個取得國際認證的花卉產銷班，是傳統農業轉型精緻農業的優質範例，也在地方觀光、宗教與文化發展扮演重要的角色。
翁章梁由嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、新港鄉農會總幹事陳永華等人陪同，前往溪北農會供銷部了解集貨場分級、保鮮處理、包裝、冷藏與運輸作業情形，並實際走訪洋桔梗花田，翁章梁親自挑選、採摘花語為「真誠的愛」的洋桔梗送給夫人，還開起玩笑說「西洋情人節記得安太座」。
新港洋桔梗產業1996年起快速發展，栽植面積16公頃，占全國總面積的30％，目前有2個花卉產銷班、40位班員，一個產銷班年產值1500萬元以上，每年冬季大量銷往日本，因品質優良深受日人喜愛，甚至指定最新品種試驗圃甚在新港鄉進行培育。有趣的是奉天宮媽祖香火鼎盛，近年來拜媽祖的信徒也不約而同的選用洋桔梗獻花，讓洋桔梗多了「媽祖花」的美名。
翁章梁強調，「農業可以很不一樣」未來他要成立「新農業發展委員會」，整合農力、科技農業、扶助小農、活絡產銷等4大政策，翁說，「農產絕對不是俗俗賣」，他要創造精品農業讓台灣看到嘉義。
(中國時報)
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