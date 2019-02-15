屏東特色郵局 打卡新熱點

2019年02月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

緊鄰屏東市「勝利星村」眷村建築群的勝利路郵局，經過1年多設計改建，融入全台首例整點燈光與機械動力秀，以時光運轉概念，帶來一次次幸福禮物盒開啟的驚喜，特地選在14日西洋情人節正式點燈啟用，成為市區打卡拍照新景點。

屏東郵局局長邱琇瑾表示，勝利眷村近年來經由屏東縣政府改造，充滿懷舊與文創元素，配合景點一致性，緊鄰眷村的郵局也嘗試改變「妝容」。

完工後的建築外觀像是「便利箱」，象徵郵局收送信件包裹及傳遞愛與幸福的功能，且在每日下午4時至8時整點時間，「報喜鴿」將從禮物盒門板探出頭來，敲響時間的鐘，搭配「蓋戳猴」、「分件貓」、「郵包狗」陸續登場，將郵務工作流程化作精彩演出。

邱琇瑾指著上頭說，為與周遭歷史建築呼應，特地將建築兩側牆面貼上數枚各年代代表性郵票，象徵幾十年來，有無數人們在此遞送愛與關心。內部員工自嘲說，至從郵局改造，每日湧入不少人潮，叫號都超過900人次，但也樂於看著業績蒸蒸日上。

(中國時報)