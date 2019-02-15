蔡讚林右昌 讓基隆再現風華
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆港務分公司14日舉行新春團拜，蔡英文總統和基隆市長林右昌也前往參加，蔡英文致詞時除肯定基隆市政府與港公司在基隆港改造上的努力，還大讚林右昌當選市長之後就開始城市再造工程，期間林市長全心投入，也有中央各部會全力支援，使整個基隆的城市再造工程可以順利且加速執行。
軍港西遷 超越進度
蔡英文表示，近來基隆確實有很大的不一樣，市容變得整齊、清潔，林右昌也提供市民很多貼心服務，如果基隆港改造竣工，會是基隆城市改造最重要的動力來源。
蔡英文說，過去3年在林右昌與立委蔡適應奔走下，軍港西遷順利進行，甚至超越原先進度，預定3年後就能順利進行搬遷，在基隆輕軌、大基隆歷史場景等計畫執行後，新的基隆正在快速進步中，未來市政團隊一定能讓基隆再現風華。
基隆市長林右昌表示，市港再生標竿計畫是基隆60年來最大的都市再造工程，在相關單位合作下，所有計畫的進度都很順利。港務大樓的歷史已經超過50年，近期將進行改造，在9月份應該可以順利完成，屆時旅客通關、服務，行李作業空間都將大幅增加。
港務大樓 煥然一新
立法委員蔡適應說，軍港西遷後，管理和容量比之前更進步，對保衛國家安全更好。未來基隆輕軌、旅客大樓等都要市府和港務公司推動，他也會繼續努力。
台灣港務公司董事長吳宗榮表示，2018年基隆分公司貨物裝卸量突破1億4200萬頓，旅客人數達118萬人次，刷新歷史紀錄，未來將專注港埠核心事業及業務發展。
(中國時報)
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