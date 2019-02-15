柑園露營場 帳棚稀落生意慘

2019年02月15日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

樹林柑園露營場營運迄今，由於地點不佳露營人潮不如預期，即使周休假日期間場內也難得看到幾頂帳棚，廠商坦言，當地位置確實不好，只好透過輪板活動加強行銷，希望把這裡打造成為輪板基地訓練出更多國手。

近年來全台各地瘋露營，新北市高灘處先在八里成立泡泡屋露營區後，又在樹林柑園大橋旁的河濱地規畫設立柑園露營場，不過，柑園露營場工程雖在去年1月初完工，但卻遲遲沒有廠商出面投標經營。

轉型輪板基地訓練場

去年6月間「活力天空」承包樹林柑園露營場，並花了3個月時間修改更新設施，本身具有滑板國手背景的負責人王子予，希望把柑園露營場打造成為台灣首座結合滑板、直排輪等運動的「輪板露營區」，但迄今也僅有活動期間才見人影，即使露營旺日的周休假日期間，露營場裡也難得看到有帳棚出現。

王子予表示，柑園露營場地理位置不佳，甚至還有自行車道橫貫露營區，經過陳情後水利局才又新闢繞經露營區外部的自行車道，但卻還有車友把自行車扛進來、堅持要騎乘原來路線的情形，令人傻眼。

既無景觀又鄰環漢路

王子予指出，柑園露營場沒有景觀，一旁又有車潮密集的環漢路，確實不易吸引露營客到來，為此在營區已新增許多輪板訓練設施，同時藉由舉辦親子活動，希望能夠逐漸打響口碑，把這裡創建成為全台灣首屈一指的輪板基地。

市議員陳世榮則認為，新北市在八里的泡泡屋露營區在去年6月間退場轉型，柑園露營場的廠商也面臨經營困境，市府一味追求露營熱的同時，也應該檢討本身條件，不該做出錯誤決策。

水利局則表示，目前柑園露營場在廠商的努力下，已經逐漸打造出特色，相信未來經營應會更越見成效。

(中國時報)