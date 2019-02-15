六燃觸媒廠文資身分 今開審

2019年02月15日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

新竹市文化局15日進行新竹日本海軍第六燃廠觸媒廠區的文資審議，面臨此一充滿時代感與歷史意義的建築物身分轉換的關鍵時刻，不少公民、民代與團體，紛紛向公部門喊話，盼5棟建築物能夠列入文資產登錄歷史建築，避免在都更時被犧牲。文化局則表示，在會議之前並無任何立場，會尊重審議專家意見。

地方爭取5棟全保留

日本海軍第六燃料廠新竹支廠、日本海軍第六燃料廠煉油廠遺存建築群，分別在2010年及2014年登錄歷史建築，但唯獨同樣屬於燃料廠一部分的觸媒廠和輕質油槽區未列入文化資產。公民、民代與相關團體盼能夠保存原貌，發展成文化景觀，成為竹市的駁二特區、新舊交融的世貿中心等。

竹掃把行動聯盟與市議員廖子齊14日在清華大學舉辦「新竹六燃廠觸媒工廠保存論壇」，邀請文史專家林炳炎、趙家麟、王俊秀以及蕭文杰等相關專家探討六燃廠觸媒工廠的歷史意義與發展願景。

學者建議放眼全球

「要用全球的角度來看六燃廠觸媒廠。」清華大學人文社會學院副院長王俊秀指出，戰爭結束後，燃料史觀留在台灣，成為歷史現場，他希望建物用在保護未來資產的方向來做發展，甚至可開放國際標，吸引全球的建築師來發揮，讓空間發展可以雙贏沒有受害者。

保存與開發可共榮

台北商業大學通識中心兼任助理教授蕭文杰也認為文資跟開發可以共榮、不須牴觸，希望審議能現勘、委員能做好妥善的研究，不應倉促審理，盼相關單位做好調查跟報告，再來談論要不要開發比較妥當。

文化局則表示暫時沒有立場，會尊重審議委員會的結果，審議委員場現勘後再進行會議，開放民眾旁聽，發言則需要登記，15日會有初步的結論。

(中國時報)