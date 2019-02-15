泰安櫻花季明登場 花況僅1成

2019年02月15日 04:11 中國時報 陳淑娥 、 陳世宗 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

「泰安櫻花季」將於16日登場，今年受暖冬影響，櫻花開的稀稀落落。（陳淑娥攝）

台中「泰安櫻花季」16日將登場，今年受暖冬影響，至今仍遲遲不開花，泰安派出所每天接獲上百通詢問電話，目前上百株八重櫻開花不到1成，櫻花可望在月底盛開，大甲警方將在花季期間進行交通管制。

遊客詢問電話 警所接不完

泰安派出所旁種植一大片八重櫻，每年櫻花盛開時美不勝收，和日式警所建築相輝映，被網友喻為最浪漫的派出所，吸引大批遊客。派出所所長張智賢表示，今年受暖冬影響，八重櫻目前開花不到1成，與去年同期開花5成落差明顯，每天接獲上百通詢問花況電話，盛開預估在月底。

泰安櫻花季於本月16日至3月3日展開，大甲警分局將進行16天交通疏導管制，包括假日8時至17時，福興路段及安眉路段管制汽、機車進入等措施。另派出所旁停車場因搭設棚架供遊客休息，今年不開放停車。民眾可上大甲警分局臉書，每日將Po出當日櫻花照及交通疏導圖等資訊。

周邊景點 風鈴木、木棉迎賓

台中市觀旅局建議，在櫻花盛開前，可先暢遊周邊景點，包括泰安車站、后豐鐵馬道、中社花市等。台中市各區公園內洋紅風鈴木、火焰木及東勢河濱公園兩側、大甲區開元路、沙鹿區中清路的木棉樹，已陸續盛開！建設局長陳大田說，今年因受暖冬影響，花期可能縮短，市民可把握機會追花賞樹。

豐原區公所16日將在田心公園舉辦「2019水岸花都慶豐華」，邀陳昇、新寶島康樂隊、南方二重唱、張文綺、邱芸子、杜佳琪等藝人接力嗨唱。台灣新世代關懷協會當天也在田心里活動中心舉辦「童畫燈籠」活動。

(中國時報)