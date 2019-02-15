虎尾無現金大學城 商家捧場

2019年02月15日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣力推無現金大學生活城，以擁有1萬多名學生的國立虎尾科技大學所在的虎尾鎮為領頭羊，14日舉行招商說明會，轄內店家參與踴躍，未來不論使用哪家信用卡，食衣住行都可暢行無阻，業者不會再收到偽幣，亦不會錯過上門生意。

多元支付 智慧消費

虎尾鎮長丁學忠指出，雲林縣內有虎尾科技大學、雲林科技大學、環球科技大學，前者使用一卡通，後兩者用悠遊卡，加上一般消費者及外籍旅客持有的各式金融卡、信用卡，店家因無法接受所有信用卡，每每任憑上門生意飛走，對消費者也有諸多不便，將多卡整合為一，是業者和消費者等多贏局面。

杜絕偽幣 買賣方便

雲林縣政府計畫處資訊管理科長林欣生表示，無現金大學生活城模式，是由政府以優惠方式將智慧設備導入大學周遭的商圈，推廣多元支付的概念，便利店家供銷管理，也包括了外籍旅客在內，讓廣大消費族群可以享受智慧消費的樂趣，俾達到公部門、店家及消費者三贏局面。

虎尾魅力商圈理事長程素鳳表示，虎尾的生活機能較其他地區完善，非常適合該計畫推行。

虎科大附近店家都躍躍欲試，賣鴨肉麵線的業者王振龍說，未來就連吃小吃、點心都能一卡，甚至一機（手機）搞定，消費者和店家都方便。

經營水餃、鍋貼店的鄭加成指出，每月平均大約會收到1、2000元偽幣，以50元硬幣居多，加入該計畫，以後不怕再收到假錢，減少結帳時間及營業損失。

(中國時報)