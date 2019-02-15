台南建商 恆春打造社區民宿

2019年02月15日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

近年墾丁觀光低迷，不少飯店、民宿業者苦哈哈，但有台南建商仍砸數億在恆春四溝里打造台版威尼斯布拉諾島，且還協助買主找「經營者」，14棟充滿異國風情的彩色屋將串聯成全台罕見的「社區民宿商圈」，並盼藉群聚效益讓其他業者見到不同的經營模式。

趁低潮淘汰素質差業者

穆姓經理指出，近年墾丁的觀光景氣雖不如從前，但它仍是觀光景點，且每年至少有300萬遊客，它絕對還有經營的價值，且正好可以趁此波「低潮」淘汰掉不好的業者，重新來過沒有什麼不好，只是應該要痛定思痛，發展自己好的東西。

他說，他們公司的建案以透天民宅為主，且範圍多在台南，而這次是因為老闆很喜歡恆春、墾丁這些地方，所以才將觸角伸至國境之南，不過正因為「喜歡」，他不希望只是單純地蓋房售屋，而是結合自己在國外的所學、創造出自己的里程碑。

數億打造台版布拉諾島

「國外可以的，台灣也可以！」他說，老闆很喜歡周遊列國、吸取靈感與新知，期間他發現國外很常利用社區型民宿的群體效益、打造出特色商圈，而這個點子放在擁有得天獨厚好氣候的恆春也是可行的，只是為何會沒人做？他說，老闆後來不再疑問，而是從自己做起。

他稱，老闆不僅花數億打造台版布拉諾島，且還協助買主找「經營者」，並傳授除有好硬體也要有好服務的經營理念，目前14棟彩色屋已賣到剩3棟，而經營者也都有打造社區民宿商區的共識，未來精采可期。

(中國時報)