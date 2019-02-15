醉女亂入原民舞蹈表演挨轟

2019年02月15日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市原住民會館13日進行原住民舞蹈團演出時，竟有1名酒醉女子「亂入」上台，還對原民舞者說「快點跳啊！」接著開始亂無章法的亂跳舞蹈，誇張行徑引起觀眾不滿，憤而PO上臉書，遭網友撻伐，基隆市原民議員陳明建更痛批「實在不尊重原住民文化！」

基隆市原住民會館13日正準備進行原住民舞蹈表演時，台下竟冒出1名醉醺醺的女子，逕自走上舞台中央，還說「我要站在中間」、「我亂跳啊」接著刻意用肩膀靠上其中1名原民男舞者的肩膀說「我跟他並肩」男舞者見狀便立刻避開，讓全場觀眾及舞者十分傻眼。醉女「亂入」將整段表演搞得「亂哄哄」，最後有人看不下去，才將她帶下台。

「不要踐踏我們的文化！」基隆市原住民族青年文教社服發展協會理事長莊梅珍表示，他們每天用心學習及不斷排練，就是希望能帶給大家精彩的演出，希望能讓更多的人認識原民文化，有人預約來看表演非常歡迎，但真心希望麻煩帶著修養出門，不要對他們咆哮，更不要踐踏他們的文化。

陳明建痛批，亂入者用很戲謔的態度上台亂跳，很不尊重原住民文化，舞者也都感到不被尊重，呼籲各族及遊客都要互相尊重，並要求酒醉女子能道歉。

醉女的同事14日也在臉書「基隆人大小事」PO文澄清，當時因為有人起鬨說要一起跳舞，主持人也說沒關係才上台，同事們都認為是同歡，沒有不尊重，但仍代替女子表達「十二萬分的抱歉」。

(中國時報)