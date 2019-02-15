掌上明豬 新北2月15日發小提燈

2019年02月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北元宵小提燈正式亮相！民政局14日公布今年元宵提燈造型，結合手偶功能，組裝後可如布袋戲偶般靈活操弄豬鼻子、耳朵及雙手，雙面設計也結合新北特產桶柑與萬里蟹，行銷在地特色，15日起將在29區公所發放。

台北市今年取消發放免費元宵小提燈，也讓新北市元宵小提燈還未問市，已詢問度爆表，不過卡在新北市預算未過，市府先發包提燈標案，也讓不少議員頗有微詞。

民政局長柯慶忠表示，今年豬年小提燈設計結合三種動態玩法一次滿足的兩款超萌豬造型提燈，取名「掌上明豬」及「厚D家」。

柯慶忠說，小提燈使用環保石頭紙材質，設計成可愛的小豬造型，只需將紙張交錯組合，即可完成一隻可愛的小豬燈籠，正面可以摺成掌上明豬，背面則可摺成厚D家，喜歡哪面就用哪面，也可讓小朋友藉由組裝產生立體概念，產生多種有趣好玩的組合。

宗教禮俗科長賴小萍表示，掌上明豬提燈穿著春節喜氣洋洋的服裝，期待民眾在新的一年都能福氣滿盈，還有身著廚師裝的「厚D家」，是取「好」的意思，寓意「好的都在這」，手上配件可以換上八里的特產「桶柑」及萬里名產「萬里蟹」，宣傳新北在地特色名產。

小提燈還可選擇加裝輪軸，讓小提燈往前奔跑，立體跑動玩法則意味著豬年好運滾滾來，錢財滾滾來。

民政局表示，小提燈將從15日起在29區公所陸續發放，在元宵佳節過後，也別忘了要將小提燈內所附的燈泡、電池做妥善的資源回收。

(中國時報)