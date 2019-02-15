東興國小男女籃 雙雙奪國際賽銅牌
新竹縣竹北市東興國小男女籃球隊，上月遠赴馬來西亞參加U12國際籃球錦標賽，結果雙雙獲得第3名佳績，縣長楊文科14日特別嘉獎表揚，鼓勵小球員們盡情享受比賽，有機會成為下一個林書豪。
建校不到10年的東興國小積極培植體育軟實力，近年男、女籃球隊正式成軍，除了練球外還到校外參賽，慢慢累積實戰經驗，上月底首次出國進行交流賽。
校方表示，東興國小男女籃隊遠渡重洋，與號稱吉隆坡四小龍的4所優秀學校激戰，皆獲得第3名成績。
「比賽超刺激，但也很累！」小球員說，第一次到國外比賽，比在台灣比賽更想贏得勝利，最後領到獎盃時，全隊都樂歪了，希望能有更多機會到海外比賽。
楊文科昨與東興國小男、女籃隊球員們會面，豎起大拇指為孩子們按讚，他稱讚球員向心力十足，將實力展現在國際舞台上。
縣府昨同時於東興國小舉行友善校園反毒、反黑、反霸凌活動，由東興喵嗚劇場呈現性平教育宣導，共同宣示滅絕霸凌，
(中國時報)
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