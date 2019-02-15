樟芝酸A 可抑制乳癌生長轉移
樟芝酸A證實可抑制乳癌！國立中興大學跨系組成的團隊經老鼠研究，發現牛樟芝中特有的「樟芝酸A」可有效抑制乳腺癌的腫瘤生長與轉移，將為乳癌治療帶來新的發展潛力，此研究成果已獲腫瘤學研究領域重要學術期刊《癌症形成》刊登。
研究團隊由興大森林系特聘教授王升陽、助理研究員古山吉、生醫所教授闕斌如與獸醫學院教授廖俊旺組成。團隊指出，經進行「人類乳癌細胞異種移植」試驗，以樟芝酸A治療被移植了乳癌細胞的裸鼠，結果發現裸鼠的腫瘤生長獲得抑制、腫瘤體積也縮小。
王升陽解釋，樟芝酸A可以透過活化糖皮質激素受體的方式增加「小分子核糖核酸-708」表現，藉以抑制人類乳癌細胞生長、細胞周期進程與癌細胞轉移等，此外，也能有效抑制「核因子活化B細胞κ輕鏈增強子」活性及其下游目標基因，而這些基因會直接影響癌細胞增生、細胞周期進行。
乳腺癌堪稱是女性最常見的惡性腫瘤，據統計，每年約有130萬名乳腺癌新病例被診出，是全球第2大最常見的惡性腫瘤，其治療與診斷是目前醫療界討論的重要議題。團隊認為，樟芝酸A作用在乳腺癌中的確切分子機制雖仍待釐清，但此研究結果已可支持樟芝酸A對小分子核醣核酸的誘發等效用，將開啟新型治療乳癌的應用潛力。
(中國時報)
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