台南人愛閱讀 解憂雜貨店登榜首
不受3C、數位產品影響，台南人依然熱中紙本閱讀，台南市立圖書館14日公布去年度台南市民閱讀習慣調查，實體書總借閱量達822萬8981冊，較前年增加40多萬冊，平均每位市民借閱冊數從4.15冊躍升到4.37冊，入館成長17萬人次，有逐年成長的趨勢。
其中，男女借閱冊數維持4比6，以年齡層區分，以青壯年35至44歲閱讀行動力最強，占27.06％，有趣的是，居次是6至11歲的幼兒，占了18.72％。值得關注的是，65歲以上樂齡族年度借閱冊數從34萬2492冊，提升為38萬8157冊。
各類圖書仍以文學類書最受歡迎，一年借閱量420萬餘冊，占總借閱量51.19％。借閱排行榜前20名，文學類居冠，其次為心靈療癒類、旅遊類、教育類及飲食類。日本作家東野圭吾《解憂雜貨店》整年被借閱652次，蟬聯年度圖書借閱排行榜首。此外，哈利波特系列小說也歷久不衰，《死神的聖物》被借閱617次，擠進借閱排行第2名。
同樣經典不敗的還有武俠小說，「女版金庸」鄭丰作品最熱門，獨霸前4名，金庸大師有10部在武俠小說借閱排行20名內，其中，最高人氣是《神鵰俠侶》。童書方面，工藤紀子小雞系列童書最受小讀者喜愛，《小雞逛遊樂園》總計被借閱1020次。
107年電子書借閱冊數共計9萬2798冊，較前年成長1180冊，被借閱最多次的電子書為金鼎獎作家哲也的奇幻主題童書《晴空小侍郎》，被借閱達603次。台南市立圖書館表示，截至去年全市公共圖書館館藏量已達373萬4102冊，平均每位市民擁有1.98冊，今年也將持續購置各類圖書，滿足各類型閱讀需求。
(中國時報)
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