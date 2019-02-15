長者夫妻 萬歲好鑽訴愛意
2019台灣燈會將開幕，配合2月14日西洋情人節，縣府在「萬歲好鑽」燈飾邀請多對社區關懷據點的長者夫妻出席，在鑽石燈下來場老派約會，浪漫共舞並真情告白，互訴彼此愛意，大方放閃曬恩愛，讓現場沉浸在濃濃愛的浪漫氛圍中。
「萬歲好鑽」燈區由3000盞鑽石小燈，架設高8米、寬10米的巨大鑽石園區，是由屏東縣社區照顧關懷據點近千名長者，一起加工製作完成。主燈前的小鑽石椅能讓遊客坐著，欣賞炫爛光彩的鑽石燈及紀錄片《微笑老人》，兩側鑽石廊道也利用霓虹燈排出關於「老」的詩句。
配合情人節，縣府邀請參與製作的長者夫妻一起「愛放閃」，在數千顆閃閃發亮的鑽石下，回到愛情最原始的純粹，未來一起攜手度過每一天。設計者黃語珍表示，將長者的價值比擬為鑽石，希望讓民眾看見「老」的價值，也有更深層次的體認。
縣府社會處表示，長者的智慧與經驗就像鑽石永恆閃耀，利用鑽石為主軸來設計，希望傳達人人都會老，但老仍可猶如鑽石、詩句般珍貴美麗。燈會期間每半小時會有精采絢麗的鑽石燈秀，歡迎遊客到企業燈區內的「萬歲好鑽」，一睹銀閃閃的鑽石光彩秀。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。