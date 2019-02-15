長者夫妻 萬歲好鑽訴愛意

2019年02月15日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會將開幕，配合2月14日西洋情人節，縣府在「萬歲好鑽」燈飾邀請多對社區關懷據點的長者夫妻出席，在鑽石燈下來場老派約會，浪漫共舞並真情告白，互訴彼此愛意，大方放閃曬恩愛，讓現場沉浸在濃濃愛的浪漫氛圍中。

「萬歲好鑽」燈區由3000盞鑽石小燈，架設高8米、寬10米的巨大鑽石園區，是由屏東縣社區照顧關懷據點近千名長者，一起加工製作完成。主燈前的小鑽石椅能讓遊客坐著，欣賞炫爛光彩的鑽石燈及紀錄片《微笑老人》，兩側鑽石廊道也利用霓虹燈排出關於「老」的詩句。

配合情人節，縣府邀請參與製作的長者夫妻一起「愛放閃」，在數千顆閃閃發亮的鑽石下，回到愛情最原始的純粹，未來一起攜手度過每一天。設計者黃語珍表示，將長者的價值比擬為鑽石，希望讓民眾看見「老」的價值，也有更深層次的體認。

縣府社會處表示，長者的智慧與經驗就像鑽石永恆閃耀，利用鑽石為主軸來設計，希望傳達人人都會老，但老仍可猶如鑽石、詩句般珍貴美麗。燈會期間每半小時會有精采絢麗的鑽石燈秀，歡迎遊客到企業燈區內的「萬歲好鑽」，一睹銀閃閃的鑽石光彩秀。

(中國時報)