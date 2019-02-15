徐榛蔚喊話 花蓮港拚脫胎換骨

2019年02月15日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮港務分公司總經理盧展猷提出「花蓮港觀光規劃專案報告」，縣長徐榛蔚期盼，中央與地方攜手合作，讓花蓮港區脫胎換骨，打造觀光遊憩港埠新風貌。盧展猷說明，花蓮港整體規畫方向以「內觀光、外商港」為願景，計畫外港維持貨運功能，內港打造複合港埠遊憩區，並開放水域提供水上活動。

盧也提及，目前內港「親水遊憩區」承租業者計畫彩繪東防波堤及倉庫；同時，港務公司正辦理「13~16號碼頭水陸遊憩觀光廊帶」招商案；未來將提出「綠色慢活遊憩開發計畫」及「歡樂海濱遊憩區開發計畫」，相關都市計畫策略及彩繪案等，都希望縣府能提供建議與協助。

徐榛蔚指出，縣府對花蓮港觀光遊憩區開發行動，樂觀其成，建請花蓮港務分公司提出細部內容並召開後續籌備會議，她會請相關局處提供都市計畫策略建議、盤點港區內縣府所屬建物，共同參與彩繪規畫，期盼中央與地方通力合作，推動港區發展觀光遊憩產業，發揮海洋經濟效益。

(中國時報)