兩馬鬧元宵 大陸花燈亮相
元宵節將至，連江縣長劉增應13日率團經由小三通抵達大陸福州，參加一年一度的兩馬鬧元宵點燈儀式，大陸福州馬尾經濟文化交流合作中心依往例致贈馬祖造型花燈，配合橋仔村製作的35盞主題花燈，已經運抵馬祖。
連江縣政府表示，大陸致贈的花燈，由承豐號貨船從黃岐運至北竿白沙，隨即運往橋仔村進行裝置，將放置於橋仔村各廟宇，造型相當多元豐富，有求子、考運、豬年造型及各式吉祥動物，到橋仔各廟可見大型花燈點亮，增添馬祖元宵歡樂氣氛。
值得一提，2019年元宵節「兩馬同春鬧元宵」活動邁入第17年，由兩岸共同申報，被列為國家級非物質文化遺產名錄的兩馬元宵節俗，已成為兩岸共創的一個文化品牌，兩馬同春鬧元宵攝影比賽至今舉辦第13屆。
攝影比賽即起受理收件至3月10日止，凡海內外專業攝影人士、業餘攝影愛好者均可參賽，不受性別、年齡、地區、職業限制，主題須為兩馬同春鬧元宵系列活動，一等獎人民幣2000元（約台幣9000元），採網路投稿方式。
拍攝內容為兩馬同春鬧元宵活動的氛圍和整個活動的記錄性拍攝，含送燈、燈展佈置、燈區展示、兩馬互動場景、民俗活動、民眾的情感等與活動有關的精彩瞬間。
民眾可利用專業相機、平板電腦、智慧手機等攝影器材拍攝，作品上傳要求檔案格式為JPG格式，單張照片大小在1M以內，解析度圖元在72dpi以上。不得在照片上加設邊框、文字或其他圖案，將選出一等獎2名、二等獎5名、三等獎10名、優秀獎30名。
(中國時報)
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