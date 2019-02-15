忠信元宵走街 發放6000豬寶寶燈籠
已成傳統的新竹縣忠信學校「竹塹城元宵走街祈福巡禮」活動，將於19日元宵夜連續第18年在新竹市鬧區登場，當晚學生們將以各式裝扮環城走街慶元宵，並沿街發放6000盞豬寶寶環保燈籠，民眾可共襄盛舉感受已漸消失的傳統元宵氣氛。
忠信學校校長簡煥卿表示，忠信學校的竹塹城元宵走街活動始於2002年、前新竹市長林政則任內，今年已邁入第18個年頭，而這項由忠信師生主辦的元宵走街活動已逐漸成台灣元宵的民俗亮點與新竹的文化品牌，許多當年走在街上的年輕人，現在多已為人父母，是很多新竹人共同的溫馨回憶。
簡煥卿說，自2000年起，忠信辦理了一系列「深耕台灣善良文化」公益活動，希望藉由活動主題向社會各界說明忠信的工作、教學信念與內容，包括「忠信教育的4個相信」、「忠信學生4個榮譽信條」、「忠信校園的4個訴求」。「奮乎百世，其命維新」、「1個責任，1個夢想」以及「我的夢想，我的家」。
活動將在19日晚間7點登場，自東門國小出發，走街將行經東門圓環、城隍廟、大遠百、巨城等全長2.7公里，沿途並將免費發放6000盞豬寶寶環保燈籠，以及2萬份忠信學生親手設計的新竹元宵走街18周年紀念幣賀年卡，歡迎大家一起來提著燈籠走街，感受慢慢消失的元宵味。
(中國時報)
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