竹林派出所新建廳舍 動土

2019年02月15日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

屋齡逾40年、曾歷921震災受損的南投縣警局竹山分局竹林派出所，14日舉行新建廳舍開工動土典禮，南投縣長林明溱、縣警察局長陳木樹、鹿谷鄉長邱如平及縣議員吳瑞芳、鹿谷鄉民代表會主席林智鴻到場，預計年底完成。

林明溱指出，竹林派出所原辦公廳舍為1樓磚造建物，因屋齡老舊、結構災損，近年來每逢大雨便漏水；為讓員警有更加安全的環境辦公，縣府向中央爭取補助1450萬元；新建廳舍為2樓鋼筋混凝土，總樓地板面積約135坪，預訂2019年12月15日完工。

林明溱強調，竹林派出所轄內主軸線投55線大部分路段已完成拓寬，是通往溪頭、鹿谷之重要替代道路，附近石馬公園、德興瀑布、大崙銀杏森林受遊客喜愛，員警執勤與服務品質非常重要，爭取新建盼給員警良好工作環境。

吳瑞芳則說，廳舍的新建基層已期待很久，完工啟用後，有助於提升員警士氣。

(中國時報)