蘇震清唱歌募款 鍾佳濱全力以赴

2019年02月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

明年區域立委選舉，屏東縣確定從3席減為2席，選區重疊嚴重的立委蘇震清與鍾佳濱恐將正面對決，2人從農曆年前開始站路口、掃市場，無不爭取更多曝光度，蘇14日更從企業募款獲得的50萬元，捐給在地5個社福團體，雙方舉手投足，充滿濃濃選舉味。

今年年初，立法院長蘇嘉全於在地企業中洲建設尾牙獻唱5首歌，對方允捐出100萬元作為慈善基金，日前有企業邀請蘇震清參與尾牙宴，他打趣強調，自己行情比蘇院長好，唱1首歌要25萬元，業者也慷慨答應，他當場高歌2曲，成功為地方社福團體募得50萬元。

捐款活動結束後，蘇震清談到近期炒得火熱的立委席次，他坦言，「現在就是兄弟爬山、各自努力」，強調因為選區加大，一旦進入初選程序，各自都有需要拓展票源的地方，只能利用機會增加曝光度，其餘就交給鄉親來決定。

鍾佳濱也說，民進黨立委初選採用全民調，只要透過電話民調表態支持對象，不用像過去大動作組織動員，可望將廝殺氣氛降至最低，既然事已成定局，一定全力以赴、參選到底。

同黨立委莊瑞雄則說，這場可能的黨內初選就像「仙拚仙」，你從對方手中拿下一個鄉、對方又要從你口袋掏出一個市，很慶幸的是，到目前為止場面都沒有失控，就這樣公平競爭、過招就好，「希望2人都能如願過關」，語氣略帶玄機。

(中國時報)