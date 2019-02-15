大農大富螢火蟲季 門票網購
花蓮大農大富平地森林園區，森林復育順勢成為螢火蟲繁殖聖地，每年3、4月螢火蟲重頭戲登場，是全國最早可見到螢火蟲漫舞的地方，限量限時的螢火蟲季將於3月中開跑，每晚進園限額800至1200名，即日起開始報名。
位在花蓮光復鄉的大農大富平地森林園區前身為台糖公司甘蔗田，1000逾公頃園區，近年來轉型為台糖和林務局合作的平地造林地，也是台灣第一座平地森林園區，白天以「龍貓隧道」最具特色，秋冬季有楓紅步道，春天則有螢火蟲季。
花蓮林管處結合周邊社區發展整合周邊10個部落、社區，聯合辦理「2019大農大富賞螢趣」活動，報名費用中就包含當地農特產伴手禮，今年以「螢火蟲世紀婚禮」為主題，配合周邊食宿設備，12條生態旅遊套裝行程，邀請民眾帶著「紅包」參與年度盛事。
今年螢火蟲季將於3月16日起至4月14日，每晚6時半、7時半及8時半共3梯次，平日開放800人、假日1200人，採網路預約報名，一般民眾198元，縣民社福票160元，報名費用包含導覽及在地產伴手禮。
(中國時報)
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