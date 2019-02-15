城市杯3算賽 竹市奪13金4銀
2018世界城市杯3算（珠算、心算、數學）競賽已圓滿落幕，新竹市代表參賽的17位選手在400餘位選手中脫穎而出，總計斬獲13金、4銀的佳績，市長林智堅14日特別頒獎表揚，並勉勵大家繼續為新竹市爭光。
教育處表示，為弘揚世界文化遺產珠心算而舉辦的世界城市杯3算（珠算、心算、數學）全能競賽大會暨國際珠算教師研討會，此次是於香港舉行，參賽者包括美國、澳洲、外蒙古、印度、韓國、馬來西亞、越南、日本、台灣等9個國家，26個城市，401位選手。
新竹小將能奪下13金、4銀的好成績，實在相當難得，尤其，此屆獲得金牌的選手中，年紀最小是僅念國小2年級的謝沛錞，非常不容易。
教育處副處長黃玉梅指出，上屆的世界城市杯3賽是在新竹市舉辦，地主選手發揮主場優勢，留下26面金牌，此屆移師到香港參賽，表現依舊亮眼，期待我們的學生能夠在不同的領域，都保持積極進取的學習心態，不斷的鍛鍊自己，挑戰與成長。
前議員鄭宏輝則表示，感謝市府支持3算學習，他本身作為珠心算選手的家長，他能夠了解學習的辛苦，但孩子也因此可以學習到更多，對未來一定能有正面影響與成效。
(中國時報)
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