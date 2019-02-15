酒駕車停路檢牌前 以為到家了
雲林縣麥寮鄉35歲許姓男子酒後開車，遇到警方臨檢竟將「酒測路檢」路障看成住家旁燈光停在路障前方，警方吹哨警示才驚醒，其酒測值高達0.91毫克，許男坦承自己喝茫了，不知是如何開車上路的，全案依公共危險罪送辦。
台西警分局台西派出所所長方凱毅13日晚間率員警在麥寮鄉豐安路執行臨檢勤務，看到遠處1輛自小客車行車不穩，好像未發現前方有路檢毫無減速往前衝，於是提醒其他員警「這輛車很危險，大家小心閃開點」。
員警閃避到慢車道後，該車竟然剎車停在警方設置的「酒測路檢」路障前，員警感覺有異立即吹哨警示，呆坐在車內男子聽到警哨聲才驚醒過來，看到前方站著一群警察，嚇得說不出話。
員警示意男子開到慢車道停車受檢，在工地上班的許男供稱他有飲酒習慣，13日下午就與友人餐敘開懷暢飲，不知喝了什麼、也忘了喝到幾點，因為喝醉開車分不清楚方向，竟把警方的路障當成住家旁的燈光，才會自己停下車來。
經酒測許男的酒測值高達0.91毫克，員警看了非常驚訝，語重心長的勸告他「你這樣不珍惜生命真的很不應該，剛才差一點撞到我們，如果撞到無辜民眾那就是造孽」。許男慚愧地低下頭表示「對不起，還好沒有撞到人」，全案依公共危險罪送辦。
(中國時報)
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