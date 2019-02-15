韓輔選幹部鍾源彩 宣布選立委

2019年02月15日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

繼前立委張顯耀與前鳥松里長陳清茂有意角逐第一選區立委外，曾在高雄市長競選期間，擔任韓國瑜輔選幹部的鍾源彩14日也宣布，將參與國民黨立委第一選區初選，爭取國民黨提名參選，民進黨籍立委邱議瑩所屬的第一選區將形成激烈的立委戰區。

今年40歲的鍾源彩是杉林區客家子弟，過去不曾參選民代，不過他曾在高雄市長競選期間，擔任過市長韓國瑜的輔選幹部。

他表示，去年8月起擔任「韓多路志工團」活動組副組長，陪著韓市長各地走透透，內心深刻體驗大旗美區農業與觀光不振，決定參選立委，帶領返鄉年輕人及鄉親，共同營造高雄市美麗的後花園。

鍾源彩說，大旗美地區及田寮、阿蓮、大樹、燕巢、大社等地觀光與農業在莫拉克風災後每況愈下，民進黨執政導致產業蕭條、百姓清苦，第一選區不需要名人參政，而是需要一個會做事、且懂得人民需要的立委來服務。

高市立委第一選區幅員遼闊，涵蓋美濃、六龜與杉林等地客家區域，前立委張顯耀與前鳥松區里長陳清茂過年期間曾陪同韓國瑜市長到旗美地區試水溫，張在旗山天后宮表態參選，陳也證實有意角逐旗美區立委席次，繼2人後，政治素人鍾源彩昨日也宣布將爭取國民黨內提名參選。

(中國時報)