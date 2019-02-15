東華大學手作藝品 紐約大放異彩
花蓮國立東華大學「藝創育成中心」輔導東部在地微型創作者，自創品牌DART Taiwan，這次是唯一以大學育成中心計畫成果的台灣團隊，第三度赴美參加2019 NY NOW國際禮品展，在紐約大放異彩，向來自全球84個國家，發表花蓮手作產品，傳達現代時尚感。
迄今有90年歷史的美國NY NOW國際禮品展，為全球前四大年度禮品界採購盛事，帶領花蓮地區新創業者「山迷印畫室」、「羅森革作」赴紐約曼哈頓，與全球2500家品牌大廠、現場10萬種以上最新產品一同參展，帶動產業及風尚潮流之最新趨勢。
東華大學藝創系學生江中軒的「羅森革作」延續去年手工皮件藝品，這次融入花蓮玉石，克服新材質挑戰，入選最佳新品獎；「山迷印畫室」業者Sammy以漂流木、手染線與手工手作商品，兼顧環保永續性及花蓮人文美感，入選最佳新品獎及永續設計獎。
東華校方表示，2011年藝創系教授萬煜瑤成立東華藝創中心，致力於東部在地藝術與原住民工藝育成與發展，輔導學生創業第一哩路，兩位新創業者同時入選NY NOW特色展區，發揮花蓮「工藝手作精神」，吸引國際買家駐足及讚賞
(中國時報)
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