三鶯線動工誤砍老樹 捷運局挨轟
捷運三鶯線動工如火如荼，環保團體指控，「祖田站」的榮胞中心，施工單位未依規定砍伐一棵40年的桂花老樹，另有8棵被列管為珍貴樹木的老樹也遭強制移植，移植計畫書卻錯誤百出；捷運局表示，老桂花樹為施工人員誤砍，已做出懲處並將計畫書退回重擬。
土城護樹者聯盟愛綠協會表示，根據《新北市樹木保護自治條例》，樹幹直徑達60公分以上的珍貴樹木，須向農業局提出遷植計畫書，核准後才准遷移，三鶯線行經的土城頂福段、三峽隆恩段共有8棵列管老樹，本該妥善移植，但捷運局提出的移植計畫書卻相當粗糙，連樹種、數量都寫錯。
頂新社區發展協會理事長許慈創表示，工程近日進入整地階段，但榮胞中心內一株40年老桂花樹，遭大型機具腰斬，軀幹和樹根還被丟棄地面，懷疑施工單位根本未按計劃施行，「難道沒被樹保會列管的老樹，就可隨意亂砍嗎？」
市議員黃永昌指出，捷運工程不可潦草行事，捷運局應重提詳細且正確的計畫書，並將施工範圍縮到最小，盼能將珍貴老樹原地保留，讓公共建設與地方生態保育並行。
捷運局坦承，老桂花樹是施工單位誤砍已提出懲處，移植計畫書也已退回重擬並暫停施工，但工程皆按圖施工絕無胡亂砍伐，老樹即使在施工期間採原地保留，完工後也會隨著植株自然生長，與捷運結構產生衝突者採移植方案。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。