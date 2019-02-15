三鶯線動工誤砍老樹 捷運局挨轟

2019年02月15日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

捷運三鶯線動工如火如荼，環保團體指控，「祖田站」的榮胞中心，施工單位未依規定砍伐一棵40年的桂花老樹，另有8棵被列管為珍貴樹木的老樹也遭強制移植，移植計畫書卻錯誤百出；捷運局表示，老桂花樹為施工人員誤砍，已做出懲處並將計畫書退回重擬。

土城護樹者聯盟愛綠協會表示，根據《新北市樹木保護自治條例》，樹幹直徑達60公分以上的珍貴樹木，須向農業局提出遷植計畫書，核准後才准遷移，三鶯線行經的土城頂福段、三峽隆恩段共有8棵列管老樹，本該妥善移植，但捷運局提出的移植計畫書卻相當粗糙，連樹種、數量都寫錯。

頂新社區發展協會理事長許慈創表示，工程近日進入整地階段，但榮胞中心內一株40年老桂花樹，遭大型機具腰斬，軀幹和樹根還被丟棄地面，懷疑施工單位根本未按計劃施行，「難道沒被樹保會列管的老樹，就可隨意亂砍嗎？」

市議員黃永昌指出，捷運工程不可潦草行事，捷運局應重提詳細且正確的計畫書，並將施工範圍縮到最小，盼能將珍貴老樹原地保留，讓公共建設與地方生態保育並行。

捷運局坦承，老桂花樹是施工單位誤砍已提出懲處，移植計畫書也已退回重擬並暫停施工，但工程皆按圖施工絕無胡亂砍伐，老樹即使在施工期間採原地保留，完工後也會隨著植株自然生長，與捷運結構產生衝突者採移植方案。

(中國時報)