家扶兒回饋 義賣助弱勢童

2019年02月15日 04:11 中國時報 葉臻 、何冠嫻／綜合報導 、何冠嫻／綜合報導

開學季，家扶中心為了讓孩童能無憂無慮就學，積極籌募安學金，桃園家扶16日將在家樂福內壢店舉辦「點亮孩子星光」義賣，從募集、整理到當天的叫賣，都是由桃園家扶中心關懷的清寒大專生們一手包辦，要替桃園市內3200名弱勢孩子籌募安學金，苗栗家扶也尚缺150萬元，盼各界伸出援手。

家扶中心主任張伏杉表示，桃園家扶中心扶助中家庭有1500戶、約3200名弱勢孩子，家扶基金會2月份串聯全台舉辦46場「點亮孩子星光」義賣，希望籌募1000萬元安學豬福金。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，受助家扶孩子們，不論機器人高手的「AI達人」李世鈺、獲得兩度海外學習機會的「鋼鐵巨人」陳昱維、勇敢自我挑戰的「搏擊勇者」張立明，皆努力求學、發揮個人所學，還投身志工行列或利用課餘時間輔導其他弱勢孩童，盡一己之力回饋社會，新學期擬頒發500萬元獎學金幫助400名學子，但目前仍缺150萬元。

(中國時報)