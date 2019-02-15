家扶兒回饋 義賣助弱勢童
開學季，家扶中心為了讓孩童能無憂無慮就學，積極籌募安學金，桃園家扶16日將在家樂福內壢店舉辦「點亮孩子星光」義賣，從募集、整理到當天的叫賣，都是由桃園家扶中心關懷的清寒大專生們一手包辦，要替桃園市內3200名弱勢孩子籌募安學金，苗栗家扶也尚缺150萬元，盼各界伸出援手。
家扶中心主任張伏杉表示，桃園家扶中心扶助中家庭有1500戶、約3200名弱勢孩子，家扶基金會2月份串聯全台舉辦46場「點亮孩子星光」義賣，希望籌募1000萬元安學豬福金。
苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，受助家扶孩子們，不論機器人高手的「AI達人」李世鈺、獲得兩度海外學習機會的「鋼鐵巨人」陳昱維、勇敢自我挑戰的「搏擊勇者」張立明，皆努力求學、發揮個人所學，還投身志工行列或利用課餘時間輔導其他弱勢孩童，盡一己之力回饋社會，新學期擬頒發500萬元獎學金幫助400名學子，但目前仍缺150萬元。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。