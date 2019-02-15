印錯請帖 配天宮挨刮
嘉義縣議員黃嫈珺14日在臉書指出，朴子配天宮開廟門前竟無邀請朴子市長吳品叡致詞，近日發出的御賜燈花活動請帖竟將朴子市長名字誤植成配天宮董事長黃清田，黃嫈珺怒批「都幾歲了還玩這種把戲」。吳品叡說，她在意的是如何讓朴子、配天宮更好，請帖錯誤的部分希望廟方能檢討。配天宮董事長黃清田也表示，應為校對錯誤，已請廠商回收重印。
黃嫈珺表示，從她2010年當選縣議員開始，每年除夕夜開廟門前都是由縣長及朴子市長向市民問好，今年配天宮卻讓立委蔡易餘、副議長陳怡岳及縣長翁章梁致詞完後，以時間不足為由直接進入開廟門儀式。
配天宮擁有國內唯一清朝御賜燈花，今年的御賜燈花活動請帖竟出了大烏龍，將朴子市長名字誤植成配天宮董事長黃清田，黃嫈珺不滿寫到，「朴子市長當選人是叫黃清田嗎？」、「把市民當笨蛋，搞這種小動作自high」
黃清田表示，開廟門當天因為時間關係，來不及在開廟門前讓市長向鄉親問好，流程掌控得不好，發福袋前有請市長致詞；至於請帖烏龍，黃清田則說，是校對疏失，發現錯誤後已請廠商重印、補寄，也向市長吳品叡致歉。
吳品叡說，開廟門的流程、致詞安排是廟方的權利，尊重廟方的決定，開完廟門發福袋前，董事長有邀請她致詞，對此並不在意，至於請帖錯植，吳強調，最重要的是朴子市、配天宮可以更好，這方面希望廟方能加強管理。
(中國時報)
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