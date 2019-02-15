警方媽祖廟拜拜 當場逮竊賊

2019年02月15日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

人在做天在看！基隆市1名梁姓女子（38歲）與游姓男子（47歲）均有竊盜前科，7日行經愛三路時，找了1間服飾店下手，竊取一批內衣褲，警方事後根據車號查到涉案車主，卻屢傳不到。忠二所長郭雲龍10日到慶安宮媽祖廟拜拜時，眼尖的他立刻認出也一同在拜拜的梁女，「神巧合」讓他感到十分意外，隨後將2人逮捕送辦。

郭雲龍表示，位在基隆市仁愛商圈愛三路的服飾店，春節期間遭到小偷光顧，被偷走一批內衣褲，事後根據竊賊的車號查到梁姓女車主，梁女卻屢傳不到，經他調閱監視器後，便記住梁女長相。

案發3天後，郭雲龍在10日前往離服飾店僅5公尺不到的慶安宮媽祖廟拜拜時，發現進入大殿的女香客很眼熟，立刻確認她就是屢傳不到案的梁女，警方隨即不動聲色，呼叫警網前來圍捕，梁女眼見無法逃出生天，只能束手就擒。

梁女到案辯稱，當天只有將車輛借給游男，但對於游男如何使用車輛的過程，完全不知情。警方通知游男到所說明後，游男始坦承犯行，但卻辯稱內衣褲已送給遊民，後來又改口說賣給計程車司機。

梁女雖堅稱自己只是車主，但警方根據她也有竊盜前科，仍將梁、游2人均依竊盜罪函送基隆地檢署偵辦。

(中國時報)