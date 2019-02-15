警方媽祖廟拜拜 當場逮竊賊
人在做天在看！基隆市1名梁姓女子（38歲）與游姓男子（47歲）均有竊盜前科，7日行經愛三路時，找了1間服飾店下手，竊取一批內衣褲，警方事後根據車號查到涉案車主，卻屢傳不到。忠二所長郭雲龍10日到慶安宮媽祖廟拜拜時，眼尖的他立刻認出也一同在拜拜的梁女，「神巧合」讓他感到十分意外，隨後將2人逮捕送辦。
郭雲龍表示，位在基隆市仁愛商圈愛三路的服飾店，春節期間遭到小偷光顧，被偷走一批內衣褲，事後根據竊賊的車號查到梁姓女車主，梁女卻屢傳不到，經他調閱監視器後，便記住梁女長相。
案發3天後，郭雲龍在10日前往離服飾店僅5公尺不到的慶安宮媽祖廟拜拜時，發現進入大殿的女香客很眼熟，立刻確認她就是屢傳不到案的梁女，警方隨即不動聲色，呼叫警網前來圍捕，梁女眼見無法逃出生天，只能束手就擒。
梁女到案辯稱，當天只有將車輛借給游男，但對於游男如何使用車輛的過程，完全不知情。警方通知游男到所說明後，游男始坦承犯行，但卻辯稱內衣褲已送給遊民，後來又改口說賣給計程車司機。
梁女雖堅稱自己只是車主，但警方根據她也有竊盜前科，仍將梁、游2人均依竊盜罪函送基隆地檢署偵辦。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。