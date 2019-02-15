退休工程師 打造海賊船
廢棄鐵材巧手變成裝置藝術！住在北埔鄉的姜禮文原先擔任工程師，退休後開始蒐集各式廢棄鐵材，自行組裝成一件件大型裝置藝術，日前完成的海賊船重達600公斤，特別吸睛。
姜禮文曾經從事機械製作與維修，退休後回到北埔鄉務農，過起簡單樸實的生活，在閒暇時間，他開始動起腦筋，利用過去專長，蒐集廢棄的鐵材，用以拼裝、創作，小有心得。
姜禮文自行拆解報廢機器，包含引擎、齒輪、避震器、空壓機等難以回收的廢鐵，都成為他裝置藝術中的零件，還有朋友得知他的興趣，送來各式廢棄機具，姜禮文甚至還有一台報廢吉普車，成為他的作品。
日前姜禮文完成一艘重達600公斤的海賊船，他原先堅持不買任何用品，為了海賊船，他還破例花錢買公仔點綴，十分引人注目。
(中國時報)
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