茅港尾天后宮捐款45萬 助馮家重建
今年春節前台南市下營區一戶民宅發生大火，造成馮家嬤孫3人死亡。事發後當地茅港尾天后宮發動捐款活動，共募集45萬元，14日上午由下營區長姜家彬、茅港尾天后宮主委馮進士將愛心募款交給馮家，希望幫助他們重建家園。
今年2月1日清晨下營區開化里一戶透天厝民宅傳出火警，當時屋內7人在鄰居協助下及時逃生，住在1樓的祖母黃玉雪及二兒子馮中暉一對8歲和6歲大的馮姓小兄妹來不及逃生，不幸葬身火窟。
由於馮家房屋付之一炬，祖父與大兒子暫搬到親戚家住，原本在桃園工作的馮中暉也向公司請假，搬回台南六甲老家，強忍傷痛處理母親和一對兒女的喪事。
馮中暉表示，房屋重建及鄰居房屋火損至少上百萬元，也感謝社會各界幫忙，尤其是安妮詩遺體護理處理團隊花2天時間，免費修復母親和兒女遺體，讓他們可以安心到另一個世界去。
馮中暉說，今天將在柳營舉辦兒女的告別式，親戚也準備小兄妹生前喜愛的玩具和生活用品要給他們用。目前太太已經比較能接受事實，不過後續可能要再看心理醫生才能慢慢復原；現在希望先把家園重建，然後盡快站起來，未來希望有機會也能幫助別人。
姜家彬表示，事發後隔天茅港尾天后宮委員會、茅港里長王清德和開化里長馮朝義發起募款活動，包括網路60多名網友和百餘名信眾共捐出45萬元，希望協助馮家重建家園。他也希望這對年輕夫妻能夠再把小孩生回來，以慰問馮家祖母在天之靈。
(中國時報)
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