10天內殞2警 南市長率員默哀

2019年02月15日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

今年過年期間台南市2名員警分別因病驟逝，台南市警局發起「警心行動」，募款幫助家屬度過難關。台南市長黃偉哲14日參加台南市警局局務會報時，帶領全體警員默哀，除表達不捨，也呼籲員警平日要注意身體健康，避免延誤就醫發生憾事。

兩名過世的員警分別是任職台南市警局第二分局民權派出所的盧永良和第四分局警備隊警員李易誠。盧永良長時間外勤工作，作息日夜顛倒，前年7月腎衰竭住院治療，從此定期洗腎。去年7月間盧員執勤摔傷，導致病情惡化，於今年2月3日除夕前一天過世，得年43歲，留下年邁雙親、遺孀和2名3歲和5歲大的幼子，家庭失去經濟支柱陷入困頓。

李易誠過去任職第四分局育平派出所警員期間，曾奮不顧身搶救跳海自殺民眾，身體多處擦傷，深獲家屬感念。然而李員因日夜操勞，2年前罹患肝癌，於今年2月11日辭世，得年46歲，身故後留下雙親、遺孀和一對未成年子女待照顧。

黃偉哲表示，春節有4名警員受傷，另外有2員不幸病逝，他們2位正值壯年，有年邁的父母及幼小的兒女要照顧，感謝台南市警局發動基層捐助奠儀，給家屬溫暖。

(中國時報)