10天內殞2警 南市長率員默哀
今年過年期間台南市2名員警分別因病驟逝，台南市警局發起「警心行動」，募款幫助家屬度過難關。台南市長黃偉哲14日參加台南市警局局務會報時，帶領全體警員默哀，除表達不捨，也呼籲員警平日要注意身體健康，避免延誤就醫發生憾事。
兩名過世的員警分別是任職台南市警局第二分局民權派出所的盧永良和第四分局警備隊警員李易誠。盧永良長時間外勤工作，作息日夜顛倒，前年7月腎衰竭住院治療，從此定期洗腎。去年7月間盧員執勤摔傷，導致病情惡化，於今年2月3日除夕前一天過世，得年43歲，留下年邁雙親、遺孀和2名3歲和5歲大的幼子，家庭失去經濟支柱陷入困頓。
李易誠過去任職第四分局育平派出所警員期間，曾奮不顧身搶救跳海自殺民眾，身體多處擦傷，深獲家屬感念。然而李員因日夜操勞，2年前罹患肝癌，於今年2月11日辭世，得年46歲，身故後留下雙親、遺孀和一對未成年子女待照顧。
黃偉哲表示，春節有4名警員受傷，另外有2員不幸病逝，他們2位正值壯年，有年邁的父母及幼小的兒女要照顧，感謝台南市警局發動基層捐助奠儀，給家屬溫暖。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。