藍軍王牌當然是韓國瑜

2019年02月15日 04:10 中國時報 湯紹成

柯文哲與韓國瑜兩位市長近日已成2020總統大選的熱門人選，也在兩岸關係方面展開了論戰，雖未針鋒相對，但仍可視為是明年大選的前哨戰，而蔡政府卻提不出有利的政策來改善兩岸關係，只會一味追隨美國，但也遭美方打臉，窘態畢露，令人憂心。

柯文哲說，因美國的反對，台灣的統與獨都是假議題，但這是台灣的真問題，不妥善處理，台灣會垮，其實「國家」兩個字就能解決台灣現在的問題，「國」是中華民國，「家」則是台灣，中華民國與台灣是當前的最大公約數，台灣內部要有共識云云。乍聽之下，此言不差，乃可稱為柯「兩岸一家親」的進階版，自然可看出其意向。

而韓國瑜則批，蔡政府掌握行政和立法權，既不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，也不要台灣共和國，原來她只要把持權力，因而無法幫台灣人民找出路。此言確實一針見血，不但道出了蔡政府的困窘，也要比柯式論述略高一籌。

近來美國5名參議員致函眾議院議長裴洛西，敦促她邀請蔡英文到美國國會發表演說。但前美國在台協會理事主席卜睿哲卻直指，這項提議有3項缺失，其中包括：違反美中關係核心價值、台灣會付出代價，以及漠視台灣立場，這對美、中、台都不利，裴洛西應予婉拒。同時，卜睿哲也反對喜樂島所組織的台灣獨立公投計畫，這也與美方兩次反對陳水扁公投如出一轍，明確道出美國在兩岸之間的角色與利益。

確實，美方反對台灣的統與獨兩項抉擇，因這將導致美國在兩岸之間的地位被邊緣化，或陷入與大陸攤牌的困境。當前正值美中的競鬥日熾，故美方打台灣牌的企求日切，且又不欲跨越北京的紅線，以免釀成大災，對此美方拿捏有道。這就是美方一貫支持台灣、反對台獨的政策，以維持其最大利益。

若以此格局來檢驗台灣領導人的作為，陳水扁與蔡英文剛好是一對比，目前蔡與美方的默契十足，一個主張台獨但又不獨的台灣領導人乃美方首選，因而才有可能在今年下半年以訪美來騙取選票。雖然蔡英文可能去不了華府，卻是走鋼索策略，稍有閃失將會造成台灣人民的重大傷害，李登輝的殷鑑不遠。

相較之下，柯、韓的態度比較平和。柯文哲確實把複雜的兩岸關係簡單化與空洞化了，比如如何凝聚台灣內部共識，但這種態度並不足以應付2020選舉的挑戰。尤其柯在台北的政績甚差，解決問題的能力有限，雖直白與民粹的吸引力甚強，若他真勝選2020，將會讓人捏把冷汗。

反倒是韓國瑜的說法四平八穩，不但對高雄市民有所交代，更是一個有感的政策，可獲得北京的認同，更已引起台灣人民廣泛的回響，因而促選2020之聲四起。再加上韓國瑜在政大東亞所的學術訓練，對於中共的策略以及唯物辯證法等都有相當的理解。

由此觀之，國民黨在台灣內部的行情看漲，但是衡諸當前美國的立場，卻非有利，因兩岸若水乳交融，台灣牌將失去作用，這自然不是美方所樂見。因此，民進黨雖然在九合一選舉中大敗，但在美方外力的支持下，現已站穩腳步，蔡英文也已定於一尊，甚至還會以訪美來加持，競逐2020大選並非無望，藍軍自應更加警惕，而韓國瑜確實是國民黨的最佳王牌。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）

(中國時報)