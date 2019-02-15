華航式罷工，準總統們準備好了嗎

2019年02月15日 04:10 中國時報 陳長文

2019年2月，在運量最大的春節期間華航機師罷工，截至2月14日，已取消198個航班，影響近3萬名旅客，累計營收損失約3.8億，重挫企業形象。然蔡英文總統刻意保持距離，在野的國民黨太陽們也未積極表態，顯見二年半前空服員罷工，蔡總統搬石砸腳的前車之鑑，已讓所有政治人物記取「教訓」。

2016年5月華航空服員罷工，民進黨已執政，其實不必那麼快讓步。但當年前華航董事長孫洪祥因對勞資爭議有所堅持而下台，新任董事長何煖軒卻對空服員的訴求照單全收，或許是當時民進黨認為反的是「馬政府時期的董事會」，若是自組的董事會做得定能更好。

然至今看來卻非如此，除當初對勞工的承諾皆跳票外，如今罷工案又起，足見此窘境並非任何政黨的「專利」，只要未來的執政黨（不論是藍綠或其他）仍堅持掌控華航，也可能面臨官股企業勞工「逼宮」的處境，而這也是華航始終無法一飛衝天的根本原因。

由政府完全控制的航發會為華航最大股東（占股約35%），基本上可推得「政府代表全民管理華航」，然正因政府身兼二衝突角色：一、資方代表；二、保障勞工權益的政府，裡外不是人，才讓再起的華航罷工越演越烈。

其實細細分析：華航資方因有政府撐腰，縱接受工會訴求，也非從自己口袋掏錢，還可獲得「照顧勞工」的美名。反之，罷工持續，民營企業可單純從利潤考量，和勞方長久僵持；但泛公股企業不同，消費者的怒氣很可能在下一次選舉中宣洩，這才是執政者最脆弱的軟肋。

上述二因素，都讓泛公股企業面對勞方抗爭時更易妥協成為弱勢的資方。筆者相信這也是為何罷工的是華航，而非據了解待遇福利稍遜的長榮。

且看本次罷工事件，機師工會的訴求合理與否，應與其他成本結構類似的航空公司比較，合理的訴求，資方應儘速答允，但若其他公司亦無法達到的訴求條件，卻要華航做到，對納稅人／投資人亦不公平。泛公股企業固不能虧待勞工，但也不用「慷納稅人／投資人之慨」，給予比民間企業同等職務更高的待遇。故究竟該如何打破僵局，還需勞資雙方的妥協與智慧。

美國倫理學家羅爾斯（John Rawls）認為，社會政策的目的，是要「極大化最弱勢者的福利」。筆者相信，這也是絕大多數民眾支持勞工運動的原因，因勞工之於資方為弱勢，有特別保障的必要。然而，「保障弱勢」的理念是否可套用在機師罷工上，社會大眾的確也有疑慮。

無論如何，本文刊出時，罷工因機師工會和華航14日晚間已達成勞動協議，可望在簽署勞動協約後落幕。本次事件也讓台灣社會學到這堂「泛公股企業勞資爭議」的課，並建立處理慣例，讓潛在的泛公股企業的勞資爭議處理有先例可循。

然此次事件也在在顯示泛公股企業角色定位之窘境。回顧華航當年的成立，有其時空背景。1959年由政府出資創辦華航，多為擔負越戰期間的運補任務。隨戰爭結束，華航欲組織改造，改善營運，故在1988年，由政府持股「信託」的27位民間人士（多為退役空軍將領），將股份全數捐出成立航發會，轉個彎由航發會控制華航。然因航發會董事目前幾乎全為官派，因此縱使華航已民營化，經營卻長年受政治因素干擾，無法做出長遠、穩健的決策。然時至今日，民間航空公司已趨成熟，華航若再由政府持股控制，反徒增困擾。

因此對於華航筆者有以下建議：若要讓華航真正擁有國際競爭力，航發會應設定目標與時程表盡速出售所持華航股份，引進策略性投資人，讓華航完全由民間經營（包括外資、甚至中資），而航發會則轉型為服務所有航空業者的超然智庫，發揮更大的功能，也能真正實踐由筆者協助華航轉型的初衷，貫徹「民營化」的願景。（詳見筆者2016年投書〈台灣沖天之路 航發會還能做更多〉）

今天罷工的是華航，明天就有可能是台電、中油、高鐵、台鐵！隨便一間罷工，社會一定都會非常「有感」。強烈建議蔡總統，以及國民黨的諸位「太陽」（若明年執政時），請讓政府別再插手「無政府管理必要」的泛公股事業，盡速釋股回歸市場經濟，若無法一步到位，也應建立國營、泛公股企業面對勞資爭議的正向慣例，以解決當務之急。

（作者為航發會首屆董事、律師、法學教授）

(中國時報)