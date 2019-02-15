2019年02月15日 04:10 中國時報 謝志傳

媒體報導，立法院民進黨團將限制退休高階將領及政務官赴中國大陸管制15年的《兩岸人民關係條例》列為優先法案，然而現行規定，退離職軍公人員赴陸許可管制年限，原則為3年；另外，涉及國家機密人員出境3年管制期改為最長6年的《國家機密保護法》也列入優先修法。民進黨此舉被視為針對前總統馬英九與前副總統吳敦義，眼見兩人在520後將解禁，可前往大陸，在此關鍵時機提出修法的動議，明顯就是要阻止兩人前往大陸訪問。這樣的作為，只會讓民眾認為民進黨鬥爭的心態不改。

執政黨有什麼資格高喊團結？當民進黨在2016年大選後，行政與立法大權在握，陸續成立所謂的促轉會與黨產會，以轉型正義之名追殺在野黨，並大肆查扣在野黨的現金與不動產，試問全世界任何在野的政黨遭受執政黨如此待遇時，還會跟著執政黨喊團結嗎？

此外，高雄市長韓國瑜接受媒體專訪，批評總統蔡英文現在掌握行政權、立法權，還要擦脂抹粉，這個不行那個不行，也不要九二共識，也不要台獨，又不承認中華民國。總統府與陸委會卻回擊韓市長，希望韓國瑜專心市政。可是當韓市長專心兌現競選時的政見，拚命賣高雄的農產品至大陸時，蔡英文總統卻又跳出來暗酸韓國瑜，稱我國農產品去年出口總金額突破54億美元，創下20年新高，賣到中國大陸的農產品也達到12.6億美元，同樣也是破紀錄。民進黨與小英總統處處與在野黨的政治人物比政績，針鋒相對，試問如此心態，難道不也是充滿鬥爭意味，要怎樣團結朝野？

去年的九合一大選，民眾以選票證明大多數的民意支持「九二共識」，兩岸間的城市交流已經悄悄展開。只是小英總統利用大陸國家主席習近平於《告台灣同胞書》40周年的講話，汙名化「九二共識」，罔顧絕大多數最新的民意，難道民進黨認為九合一大敗僅僅是內政問題嗎？其實去年的選舉也隱含對於國家認同的表態。

在高雄市長選舉中，韓國瑜當時的造勢場合中華民國國旗飛揚，參加造勢的群眾高唱國旗歌與軍歌，現場宛如嘉年華，與民進黨候選人陳其邁的造勢場合相比，有如天壤之別。一邊從二二八講到美麗島，講到高雄是民主聖地，充滿悲涼，且只見黨旗不見國旗；另一邊把選舉造勢當成演唱會，讓大家看到未來的希望。選舉結果也證明了，民眾願意把票投給提供願景的候選人，而不是活在過去歷史悲情的候選人。

民進黨的鬥爭心態仍活在過去的歷史中，民眾厭煩過去兩年多來執政黨只拚政治而不拚經濟的作風，九合一選舉結果就是最佳例證。在面對重大挑戰之下，唯有朝野合作，國家方能突破危局，但民進黨鬥爭心態不改，朝野不會有團結可言。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)