貿易戰與改革開放最後一哩路

2019年02月15日 04:10 中國時報 石齊平

距3月1日中美貿易戰休戰期限不到3周，美國總統川普上周表示，在那之前不會與大陸國家主席習近平會面。也有美國媒體引述美國政府的話說，習近平有可能在3月中旬前往美國海湖莊園與川普會面。

川普不擬在3月1日前與習近平會面，是因為雙方談判未必有結果，這與中方早前期待不同，當然有美方藉此對中方施壓的用意。據了解，目前雙方談判博弈最核心的爭議部分是美方所謂的「結構性改革」。

美方強烈要求中方必須進行的結構性改革，主要內容有：一、租稅改革。將間接稅改為直接稅，大幅降低稅率，讓中外企業得到公平競爭機會。二、國企放棄壟斷，開放電力、電信、石油等市場，促進市場公平競爭。三、減少政府干預市場，取消各種檢查、審批、收費。四、大幅改變勞工政策，提高工資，允許工會存在並獨立運作。五、建立完善知識產權保護體系，不強迫外方技術轉讓。六、保證新聞自由和互聯網自由。七、保護私有產權和保護民營企業家，不可隨意剝奪其私有財產和限制人身自由。八、取消對國企補貼與出口企業補貼。

中國大陸的改革開放從1979年開始迄今，正好40年，整個改革說到底，就是把之前100%的公有體制轉型為市場私有體制，這種轉型就經濟理論角度理解，就是如何把原來100%由政府控制的權力與產權盡可能地釋放出來交給市場，並重新合理地界定市場與政府的角色分際。

改革開放40年，雖然生產力獲得大量釋放，反映在諸多亮麗的經濟指標上，但伴隨而生的經濟、社會、政治問題也不少，這些問題的主要根源多與迄今仍未能真正理順市場與政府的職能分際有關。鄧小平說中國改革開放是摸著石頭過河，所差的一步即為市場與政府職能的合理定位。

細看美國政府所開列的「結構性改革」之主要內容，第一、三、六、七均與如何建構一個充分競爭與公平競爭的市場環境有關；第四與第五則與如何補正市場機制的缺陷有關；至於第二與第八，有關國企的部分，涉及到意識形態及對政府的削權，難度最大，但卻又是要轉型邁向真正的市場經濟必須跨過的一關。總的看來，這些「結構性改革」的主要內容，無不是中國改革開放尚未突破而又極難突破，卻又必須突破的核心部分。

當然可以看到，美國提出這樣的要求，出發點全在於維護及爭取美國最大的利益，絕非著眼於中國的改革開放事業。弔詭的是，美國為了自身利益而對中國的施壓，卻極可能恰恰成了一股「倒逼」中國改革的力道，這樣的情況相當類似大約20年前中國加入世貿（WTO）的談判，為了加入WTO所做出的承諾，對當時的中國的確是極大的挑戰，事後證明，所有壓力最終都成了倒逼中國進一步改革的推力。

中國改革開放摸著石頭過河，最後一程，看來真得靠美國。（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）

(中國時報)