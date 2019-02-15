2019年02月15日 04:10 中國時報 王崑義

美國AIT前理事主席卜睿哲與AIT本身，近日接連對邀請蔡英文到美國國會演說，以及喜樂島聯盟推動台獨公投表示反對，美國政學界這種不尋常的表態行動，顯示美國判斷今年應該是兩岸危機年，所以事先已經啟動「危機預防」機制，避免兩岸因為擦槍走火，可能走向兵戎相見的局面，讓美國也可能捲入一場無法預估的戰爭風險之中。

今年是否是兩岸的危機年，前國安會秘書長蘇起去年底就在媒體發表文章指出，「美國牌」與「台灣牌」一旦結合，台海凶險將升高。中共屆時絕不可能像1995年那樣任由美國航母貼近台灣，或只打幾枚「啞巴彈」就收手。如處理不當，兩強甚至可能就台灣問題攤牌。台灣或許以為促進美台關係無傷大雅，實際卻成為美中衝突的導火線，當然也是最大的受害者。

去年12月在上海華東師大的兩岸關係研討會中，與會的學者也有人提出警告說，雖然九合一選舉國民黨大勝，但是勝利的背後其實是危機重重，主要是因為蔡英文為了在2020年尋求連任，很可能使出急獨的撒手鐧，以製造兩岸危機。

兩岸學者去年的這些警告，在今年初似乎已經出現一些跡象，蔡英文為了挽救自己的聲望，不惜扭曲習近平在1月2日有關「習五條」的談話，並聲言不接受九二共識，也拒絕一國兩制。這個強硬的談話，讓蔡英文一時之間變成「辣台妹」，聲望直直升，讓綠營相信敢於向大陸嗆聲，還是一張提振聲望的有效牌。

而1月底喜樂島聯盟召集人郭倍宏更提出今年是台灣建國重要的一年的說法，他將積極推動修正《公投法》，以達成可以進行獨立公投的目的。雖然郭倍宏的說法沒有讓蔡英文認可，但這並不代表蔡英文最後為了勝選，就不會不跟喜樂島聯盟採取聯合陣線，她可能一邊喊維持現狀，一邊暗助推動獨立公投，把兩岸關係推到危機邊緣。

就因為有各種可能性會讓今年的台海變得更危險，所以美國涉台機構與涉台研究者紛紛跳出來警告，並聲言這並不符合美國利益，讓蔡英文可以清醒。畢竟，從美國總統川普上任以來，對蔡英文政府釋放太多善意訊息，讓蔡政府可能誤判只要完全親美，就可以獲得美國的保護。

由於有諸多的想像空間，所以AIT為了預防危機，只得再次聲明美國反對片面改變現狀，也不支持台灣獨立公投。但是台灣的當事者很可能假裝聽不懂，就像郭倍宏說的獨立公投是一種思想言論自由層次，並未改變現狀。

這才是兩岸危機的開端，在美方越是反對，獨派卻越可能推動獨立公投的意志對抗下，正是打開升高各方情緒的閘門，美國這時如果阻擋不了喜樂島推動台獨公投的意志，今年不會是台灣建國重要的一年，而是兩岸走向危機對抗關鍵的一年，為政者豈可不顧百姓安危？（作者為台灣國際戰略學會理事長）

(中國時報)