別裝老萊子
中國時報
主筆室
距離總統大選的時程越來越近，有意角逐者也逐漸浮出水面，然而國民黨內的大老們還多半載浮載沉，要選不選始終曖昧不明。其中國民黨主席吳敦義終於在接受媒體採訪時說出了內心話：「我已經準備了30年」；另一個要角王金平也順勢說了：「我也準備齊全了」。這一局，顯然是大老們的終局，都不能缺席。
對國民黨而言，接續去年九合一的勝選，這次的總統大選是順風，大家都想搭順風車。不像上次是逆風而行。這些大老們的特質就是「假仙」，上一回，躲得遠遠的，這一回，餓鬼假細意，不明說，卻又動作頻頻。其實，民眾看在眼裡，幹在心裡，最討厭的就是「假仙」的政治人物。吳敦義在1998年角逐高雄市長連任敗給謝長廷，雖然輸在一卷錄音帶上，但他一開始不表明態度也是關鍵，要選不選作足姿態，讓很多選民反感。
即使吳敦義說他準備了30年，但仍然沒有說他要出來參選；王金平說他準備齊全了，也沒有宣布要參選。大老們的黨內亂鬥，讓中生代實在看不下去，連勝文就在臉書呼籲大老們別再裝老萊子，有意參選者應該把精力放在闡述政見上。
國民黨這些有意參選者的確沒有提出政見，連最重要的兩岸論述都說不清楚。柯文哲和韓國瑜都已經對兩岸關係的開展提出了最新論述，國民黨的大老們還在為是否參選裝模作樣。
裝老萊子還可以取悅人，大老們這樣扭捏作態，恐怕看戲的人都跑光了。
(中國時報)
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