發大財不能只靠摩天輪

2019年02月15日 04:10 中國時報 楊艾俐

從去年開始燃燒的韓流至今仍興旺不滅。最新的是兩岸論述：「兩岸你儂我儂，就像換手抓癢。」又引起一陣喧嚷。

我這次回台灣，發現台灣人特別喜歡夢幻，也許是現實太苦悶，經濟沒出路。韓國瑜本身也帶夢幻色彩，口才便給，舉手投足，靈巧俐落，又接地氣，更是失業中年大叔逆襲成功的典範，他的許諾簡明扼要，「人進得來，貨出得去，高雄發大財」，有無限空間可以想像，他的愛情摩天輪讓人忘記麵包的重要。凡是韓國瑜出現的新聞、評論、影片都格外吸睛。只要提到韓國瑜，就能點石成金。

但是到現在為止，很少媒體報導，他作為一個領導人，決策過程、領導風格、如何解決棘手問題、高雄全球化的做法等，這些都是大家要問領導人的基本問題。他對高雄的願景：「發大財」、「增加到500萬人口」，如何做到？而一些喜歡攀附他的國民黨員，也藉此機會大煽夢境，想要選立委的名嘴，每天都在電視台上吹噓他的正直、無私，關懷庶民。例如韓國瑜是燃燒自己、照亮別人，柯P是燃燒別人，照亮自己。電視台同一個韓國瑜鏡頭播了10分鐘，帶給台灣人民愈加沉溺夢幻，上癮成癡。

韓流忽略台灣面臨的世紀經濟大競爭、兩岸關係的空前棘手，終非台灣之福。作為台灣第三大城市，韓國瑜繼推銷農產品後，應該致力於提升高雄的工業、服務業附加價值，使得高雄成為第一、第二、第三產業均衡發展的城市，邁向高端經濟。

高雄是台灣少數以工業起家的城市，發展路徑也與台灣其他城市相異。1901（日本明治34年）年橋仔頭新式糖廠建立，不僅開啟台灣工業發展，也讓高雄港崛起。70年代後，鋼鐵、石化、塑膠造就了台灣經濟奇蹟。90年代後，因為產業外移，逐漸凋零，成為現在「又老又窮」的局面。

上星期我去了一趟高雄臨海工業區，震撼無比，很多公司外牆油漆剝落，大門緊關，院裡堆放著殘敗樹枝和零星廢料，路上摩托車和汽車稀稀落落，和70、80、乃至90年代初人車雜沓迥異。

歐美國家製造業近年來重新受到重視，德國如火如荼發展工業4.0，美國近年來飽受產業空洞化之苦，歐巴馬後期就開始致力吸引海外美商回流，川普尤其積極。很多研究已經證實，一個製造業工作機會能帶來3.6～5個工作機會，製造業員工食衣住行育樂、理財都得靠服務業，而且是減少貧富差距，穩定中產階級最有效的途徑。

台灣重化工業經過多年來環保意識的覺醒，投資大量防汙染設備，開發新製程，競爭力可比歐、美、日，例如2018年石化業產值上看1.85兆元，占製造業的27%，對台灣經濟貢獻巨大，現在政府卻忽視，至為可惜。

在台北，我們只關心鴻海、台積電員工年終獎金，但是去年很多化工、紡織業者利潤豐富，高雄大發工業區裡至少有6家公司平均年終獎金達5個月。也許高雄最近消費提升，就是靠這批荷包滿滿的人，這就是製造業帶來的經濟效果，值得韓國瑜深思。愛情摩天輪也需要麵包支撐。

(中國時報)